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Alman Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın eski eş başkanı Salim Müslüm'ün Almanya'da bir etkinlikte konuşma yapacağı bilgisi üzerine Maslahatgüzar Dölger, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Alman Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, terör örgütü YPG/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Almanya'da terör örgütünün etkinliğinde konuşma yapacağı bilgisi üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde terör örgütünün etkinlik düzenlemesi ve Müslüm'ün de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Terör örgütünün faaliyetleri ve Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.

Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslüm'ün iadesini talep etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Alman Maslahatgüzar, dışişleri bakanı
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