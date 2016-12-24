'Allahuekber Şehitleri' anıldı

Türkiye İzcilik Federasyonu, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'nda, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Allahuekber Şehitlerini anma" programı gerçekleştirildi.

İzcilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğine, köylüler de çocuk, yaşlı ve genciyle, ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

Mehteran takımının gösterisinin ardından, temsili sancak töreni düzenlenen etkinlikte, bir asker sancağı göndere çektikten sonra köy camisinin minaresine çıkarak, ezan okudu.

Komandolar tarafından şehitlere saygı atışı yapılmasıyla devam eden etkinlikte, öğrenciler de ilahi ve şiirler seslendirdi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın tarihi geçmişi ve Türkiye için öneminine değindi.

Bayrağın her zaman gönderde dalgalanacağını ifade eden Azizoğlu, "Dedelerimizin bu topraklarda, minarede diktiği ve dalgalandırdığı şanlı sancağı, kimse indiremeyecektir. İndirmeye yeltenenler de bilsinler ki dedelerimiz, atalarımız, onların hakkından nasıl geldiyse, onların torunları da haklarından gelecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Ne mutlu size ki dedelerinizin aziz hatıralarına sahip çıktınız ve bu gün burada onları andınız." dedi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan, Kosova, Kuveyt, Kerkük olmak üzere 7 ülkeden 230 izcinin programa katıldığını belirtti.

Etkinliğe, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Oltu Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan da katıldı.

Anma programı kapsamında, komando ve izciler, Kaynak Yayla Şehitliği'nde şehitlere saygı için 2 gün nöbet tutacak. AA