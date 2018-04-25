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Buradasınız : » » Alkol uygulaması yapan trafik polisine alkollü sürücü çarptı

Alkol uygulaması yapan trafik polisine alkollü sürücü çarptı

Konya'da alkollü araç kullanan sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı, kaçan sürücü evinin yakınlarında yakalandı.

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Alkol uygulaması yapan trafik polisine alkollü sürücü çarptı

Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde alkol uygulaması yapan trafik ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Şeref Baştuğ'a çarpıp kaçtı.

Yaralanan polis memuru Baştuğ, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Baştuğ'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan sürücü Varol G'nin, otomobilini bir akaryakıt istasyonuna bıraktığı belirlendi.

Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki evinin yakınlarında yakalanan sürücünün 1,84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Toplam 6 bin lira idari para cezası verilen sürücü Varol G, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: alkol, trafik polisi, kaza, araç
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