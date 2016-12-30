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Alışveriş merkezlerine 'plaka tanıma sistemi'

AVM'lerde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak.

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Alışveriş merkezlerine plaka tanıma sistemi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Alışveri̇ş Merkezleri Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, alışveriş merkezlerinde (AVM) araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak.
 
İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde de araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine AVM yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulup işletilecek.
 
Söz konusu sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek. AA
Etiketler: plaka tanıma sistemi, AVM
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