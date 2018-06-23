  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan 1'i kayboldu

Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan 1'i kayboldu

Serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan ikisi kurtarılırken, bir çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Alibeyköy Barajına giren 3 çocuktan 1i kayboldu

Alınan bilgiye göre, Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve arkadaşları Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

Baraj kenarında bulunan vatandaşlar çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanak'ı kurtardı. Diğer çocuklar ise gözden kayboldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri, Şefik Yanak ve Mustafa Altan'ı arama çalışmaları başlattı.

Ekipler, çalışma sonucunda Şefik Yanak'ı da kurtardı.

Yanak, ambulansla hastaneye sevk edildi. 

 Kaynak: AA, DHA

Etiketler: kayıp, baraj, alibeyköy, 3 çocuk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER