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Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na girdikten sonra kaybolan 3 çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Alibeyköy Barajına giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve arkadaşları Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

Baraj kenarında bulunanlar, çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu.

Sudan çıkarılan Nurullah Yanak hastaneye götürüldü. Gözden kaybolan diğer çocuklar için olay yerine dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri geldi.  

Kurtarma botuyla arama yapan ekipler önce Şefik Yanak'ı ardından da Mustafa Altan'ı çıkardı.

Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: kayıp, baraj, alibeyköy, 3 çocuk
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