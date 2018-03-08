Alev alev yanan araçtan sağ kurtuldular

Kaza Eskişehir - Kütahya yolunun 5'inci kilometresi üzerinde meydana geldi.

28 yaşındaki Semih D. idaresindeki 26 NU 161 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı refüjde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir anda yanmaya başladı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kendi imkanları ile araçtan çıkarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Kazada sürücü Semih D. eşi Seher D., çocukları Ömür D. ile İrem Y. ve Azime Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrasında yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA