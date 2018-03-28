Alev alan otomobili belediye işçisi söndürdü

İstanbul Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana gelen yangında bir otomobil alev alev yandı. Murat Demirci isimli vatandaş otomobili ile otogar bağlantı yolunda ilerlerken birden araçtan dumanlar çıktı.

Otomobil kendiliğinden ilerledi

Bunun üzerine otomobilini emniyet şeridine çeken sürücü Demirci, yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Sürücünün söndürme çalışmaları sırasında otomobil kendiliğinden ilerlerken, kısa bir süre sonra bariyerlere çarparak durdu. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında, otomobil alev topuna döndü.

Belediye işçisi otomobili söndürdü

Bu sırada karşı şeritte Esenler Belediyesi'ne ait su tankeri ile seyreden belediye işçisi Ramazan Yiğit, itfaiyenin olmadığını fark edince müdahale etmeye başladı. Yolu kesen Yiğit, patlamaların olduğu otomobile büyük bir cesaret ile müdahale ederek, itfaiye ekipleri gelmeden alevleri söndürmeyi başardı.

Belediye çalışanının söndürme çalışmaları kamerada

Yoldaki araçlara zarar verme ihtimaline karşın yanan araca su tankeriyle müdahale eden belediye çalışan, aracı kısa sürede söndürdü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin alevler içinde yanarak sürüklenmesi ve yaşanan patlamalar yer alıyor.

“Yardım ettiğim için çok mutluyum”

Ramazan Yiğit, “Otomobilin yandığını görünce müdahale etmek istedim. Hemen söndürdüm. Yardım ettiğim için çok mutlu oldum” dedi.

Kaynak: İHA