Alev alan elektrikli battaniye can aldı

Bursa'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 72 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3'üncü katında elektrikli battaniyenin alev alması sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen İrfan Yiğeman (72) ve ağabeyi İbrahim Yiğeman (75), itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Olayda zehirlenen ve Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan İrfan Yiğeman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi ise olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangında ölen İrfan Yiğeman'ın Almanya'da yaşadığı ve abisini ziyaret etmek amacıyla bir süre önce Bursa'ya geldiği öğrenildi.