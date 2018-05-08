  • 08 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.29
    EURO 5.095
  • BIST 100526.57
    ALTIN 180.809
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2018-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilkbahar dönemi temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, 6 Mayıs'ta yapılan 2018-ALES'in soru ve cevap anahtarı ÖSYM'nin Aday İşlemleri sisteminden erişime açıldı.

Sınav sorularını incelemek isteyen adaylar, soru kitapçığına 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Soruların temel soru kitapçığı diziliminde olduğu bildirilen açıklamada, sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara, şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ales, ösym, soru kitapçığı, cevap anahtarı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER