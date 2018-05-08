ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, 6 Mayıs'ta yapılan 2018-ALES'in soru ve cevap anahtarı ÖSYM'nin Aday İşlemleri sisteminden erişime açıldı.

Sınav sorularını incelemek isteyen adaylar, soru kitapçığına 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Soruların temel soru kitapçığı diziliminde olduğu bildirilen açıklamada, sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara, şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA