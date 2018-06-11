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ALES bu yıl 3 kez yapılacak

YÖK Yürütme Kurulu yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılmasına karar verdi. ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 19:19





