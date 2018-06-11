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ALES bu yıl 3 kez yapılacak

YÖK Yürütme Kurulu yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılmasına karar verdi. ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi.

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ALES bu yıl 3 kez yapılacak

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