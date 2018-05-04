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Buradasınız : » » ALES adaylarına saat uyarısı

ALES adaylarına saat uyarısı

ÖSYM, 6 Mayıs'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

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ALES adaylarına saat uyarısı

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Kaynak: AA

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