  • 15 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada mütalaa

Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada mütalaa

Darbe girişiminde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 132 sanıklı davada 68 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

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Albay Ertürkün şehit edilmesine ilişkin davada mütalaa

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Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö
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