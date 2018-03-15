Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada mütalaa

Darbe girişiminde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 132 sanıklı davada 68 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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