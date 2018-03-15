Albay Ertürk'ün şehit edilmesi davasında yeni görüntüler çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı, kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgale teşebbüse ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı davada, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topkule Kışlası'nın 14-15-16 Temmuz'daki güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına eklendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyaya eklediği görüntülerin detayında şunlar yer alıyor:

14 Temmuz 2016

Saat 11.25: Darbe teşebbüsünü planlamak için bazı subaylar kışlaya geliyor. Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'in odasında yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan da katılıyor.

Saat 13.36: Toplantıya katılanlar kışladan ayrılıyor.

15-16 Temmuz 2016

Saat 10.51: Topkule Kışlası'nda sivil kıyafetli kişilerle ikinci toplantı yapılıyor.

Saat 16.18: Tugay Komutanı kışladaki subaylarla toplantı yapıyor.

Saat 20.14: Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Yarbay Osman Akkaya ve diğer subaylar hücum yeleği, başlık ve silahlarla karargah koridorlarında yürüyor.

Saat 23.20: Darbeci subaylar eylemler için haber merkezinden ayrılıyor.

Saat 23.33: Tugay Komutanı Yiğit kışlayı terk ediyor.

Saat 00.47: Davanın sanıklarından Yarbay Fatih Sönmez, yaralı olarak haber merkezine geliyor.

Saat 00.55: Sağlık Astsubay Cüneyt Demirbağ, Sönmez'e müdahale için merkeze giriyor.

Saat 00.59: Demirbağ ve kolları sargılı olan Sönmez, revire gitmek için haber merkezinden ayrılıyor.

Saat 01.56: Vatan Caddesi'ne helikopterle inmeye çalışan grubun hemen arkasından, kolları sarılı olan Sönmez haber merkezine dönüyor.

Saat 02.22: A Haber televizyon kanalını işgale giden ekip kışlaya dönüyor.

Saat 02.36: Doğan Medya Center binasını işgale giden askerler haber merkezinden çıkıyor. Sonrasında bu askerler 03.51'de dönüyor.

Saat 03.33: Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma isteyen Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Başçavuş Mesut Fırat, haber merkezi koridorunda yer alıyor.

Saat 04.20: Bu saatlerde hareketlilik artıyor. Subaylar ile helikopter personeli haber merkezinde toplanıyor.

Darbecilerin kışladan kaçış anları

Saat 04.38: Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve Gazi Albay Davut Ala komutasındaki vatansever unsurlar, komutanlık binasına giriyor.

Saat 04.27: Darbeci subaylar, vatansever devlet unsurlarıyla çatışmak için hücum yeleği, başlık ve silahlarla binadan çıkıyor

Saat 04.36: Tankı siper olarak kullanan vatansever unsurlar ile darbeciler arasında çatışma başlıyor. Çatışmadan sonra kaçan darbeci askerler kameralara yansıyor. Yüzbaşı Sedat Çelik'in bu saatteki görüntülerinde çatışmanın olduğu yöne doğru silah doğrulttuğu görülüyor.

Saat 04.52: Yunanistan'a kaçan helikopter personeli, ellerindeki silahlarla kışladan kaçıyor.

Saat 04.57: Darbeci subaylar sivil kıyafetlerle kışladan ayrılmaya başlıyor.

Saat 08.09: Emniyet güçleri kışlaya geliyor, kışladaki askerler teslim alınıyor.

Saat 09.26: Sanık Yarbay Bayram Bakdemir, yarı çıplak şekilde yakalanıyor.

Mahkemeye, sunulan ikinci bir kayıtta da kışladan kaçan bir askerin vatandaşlar tarafından yakalanması görülüyor.

Kaynak: AA, TRTHaber