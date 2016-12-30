Albay Bilal Güvenir FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu'da yol kontrolü sırasında gözaltına alınan Güvenir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Güvenir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 Kasım'da görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 8 Kasım'da gözaltına alınan ve 22 Kasım'da yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Güvenir, 28 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 28 Aralık'ta tekrar gözaltına alınmıştı.