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Albay Bilal Güvenir FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Güvenir, tutuklandı.

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Albay Bilal Güvenir FETÖden tutuklandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu'da yol kontrolü sırasında gözaltına alınan Güvenir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Güvenir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 Kasım'da görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 8 Kasım'da gözaltına alınan ve 22 Kasım'da yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Güvenir, 28 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 28 Aralık'ta tekrar gözaltına alınmıştı.

Etiketler: fetö, PDY, fetö soruşturması, bilal güvenir
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