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Buradasınız : » » Alanya'daki otelden 102 litre sahte içki çıktı

Alanya'daki otelden 102 litre sahte içki çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 102 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Alanyadaki otelden 102 litre sahte içki çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 102 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Türkler Mahallesi'nde bir otelde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine Alanya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda içki yapımında kullanılan kimyasal maddeler ile boş şişeler, kapaklar, etiketler ve pet şişeler içerisinde doluma hazır 102 litre içki ele geçirdi.

Olayla ilgili Murat S. (39) ve Sadık U. (44) gözaltına alındı.

Etiketler: antalya, alanya, alanya otel, sahte içki
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