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Alanya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle su baskını yaşandı, bazı ağaçlar devrildi.

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Alanyada sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle su baskını yaşandı, bazı ağaçlar devrildi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çevreyolu üzerindeki araç alt geçidini su bastı. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerdeki ağaçlar devrildi.

Su dolu alt geçitte arıza yapan araçtan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Araçları alt geçitten çıkartan itfaiye ekipleri, burada biriken suyun tahliyesini gerçekleştirdi.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre ilçede metrekare başına 62,5 kilogram yağış düştü.

Etiketler: antalya, alanya, sağanak, Fırtına
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