Alanya'da dolu etkili oldu

İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, bir ara yerini doluya bıraktı. Kısa bir süre yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde, sokak ve bahçeleri beyaza bürüyen yağış nedeniyle Kestel Mahallesi D400 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, metrekareye son 24 saatte 46 kilogram yağışın düştüğü ilçede, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğünü ve yağmurlu havanın hafta sonuna kadar etkili olacağını bildirdi. AA