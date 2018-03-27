Alanya’da 54 bin 400 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep’ten Alanya’ya yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, harekete geçti.
İlçeye giriş yapan izolasyon malzemesi taşıyan kamyonu takibe alan ekipler, Kızlarpınarı Mahallesi’nde durdurdu. Polis kamyon kasasında bulunan kolileri açarak kontrol etti.
İzolasyon malzemesi görünümlü kutuların içerisine gizlenmiş değişik markalarda toplam 54 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralara el koyan polis, kamyon şoförü Mehmet Y.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: İHA