Aladağ'da 4 dernek yöneticisi tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt yangınıyla ilgili soruşturmada serbest bırakılan 4 dernek yöneticisi, yeniden tutuklandı.
Aladağ'da 29 Kasım günü, özel öğrenci yurdunda yangın çıkmış, 11'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Yangında, 24 kişi de yaralanmıştı.
Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında yurt müdürünün de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.
24 Ocak'taki duruşmada, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin 4 üyesi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ancak 4 sanık, Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun itirazı üzerine yeniden tutuklandı.