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Buradasınız : » » Alacabel Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Alacabel Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Antalya-Konya karayolu üzerinde geçen yıl yapımına başlanan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli yapım çalışmaları sürüyor.

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Alacabel Tünelinde sona yaklaşıldı

Antalya-Konya karayolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla iş gücünde yılda yaklaşık 25 milyon liralık, akaryakıt tüketiminde de 17,6 milyon liralık tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.

Karayolları Konya Bölge Müdürü Turgut Aydın yaptığı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'ni, Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Alacabel Tüneli çalışmalarının hızla devam ettiğini ve 4 bin 600 metrelik kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Tünelin özellikle kış aylarında trafikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu proje Antalya-Konya arasındaki Alacabel mevkisindeki Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları projesidir. İhale edilen kesimin uzunluğu, 7 bin 360 metresi çift tüp tünel, 11 bin 800 metresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 19 bin 200 metredir. Ayrıca proje kapsamında birisi köprülü olmak üzere üç adet kavşak yer almaktadır. Tüneller arasında 9 adet karşılıklı sığınma cebi ile acil geçiş yerleri mevcuttur. Çalışmalar geçen yıl başladı. Gece, gündüz, yaz ve kış demeden çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla her iki tüpte giriş ve çıkış ağızlarında toplam 4 taraftaki çalışmalar 4 bin 600 metreye ulaştı."

Aydın, "Projenin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Projenin bitmesi ile tırmanma ve inişleri kaldırdığı için araç yakıt tasarrufu açısından ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Yakıt ve amortisman giderleri hesaplanınca 15 yılda bu proje kendisini amorti edecek." dedi.

Etiketler: antalya konya karayolu, alacabel tüneli
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