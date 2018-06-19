Alacabel Tüneli kış çilesini bitirecek

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Antalya-Konya karayolu üzerinde iki yıl önce yapımına başlanan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin karayolu ağında kuzey-güney aksı üzerinde ana arter özelliği taşıyan Konya-Antalya yolu, kış aylarında yoğun kar yağışı alıyor.

Maliyeti 320 milyon lira

Kıvrımlı yolları, eğim ve rampasıyla anılan mevkide yapımına iki yıl önce başlanan Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları, 320 milyon liraya malolacak.

Ankara ile Antalya arasındaki trafik aksının yükünü çeken güzergahta yer alan tünel, kış aylarında etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yaşanan sıkıntılara son verip, güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak.

Yaz aylarında Akdeniz bölgesinin yüksek turizm potansiyelinden dolayı taşıt trafiği artan güzergahtaki bu proje ile kar yağışı, buzlanma ve tipinin yoğun olduğu kesimlerde yaklaşık 400-500 metrelik alt kotlarda tünel ve bağlantı yolları yapılacak.

2019'da hizmet verecek

Mevcut karayolu standardını yükseltip trafik güvenliğini artırması amaçlanan projenin, 12 Ekim 2019'da tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Proje, ihale edilen kesime ilişkin 7,36 kilometresi çift tüp tünel, 11,8 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplamda 19,2 kilometreden oluşuyor.

Projenin 10,9 kilometresi Konya Bölge Müdürlüğü sınırlarında, 8,3 kilometresi ise 13. Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alıyor.

Proje kapsamında birisi köprülü olmak üzere 3 kavşağın yer aldığı Alacabel Tüneli, mevcut yolun kotunu 427 metreye düşürecek.

Yakıt tasarrufu ve güvenli seyahat imkanı sağlayacak

Tünelde boyuna eğimin eksi yüzde 3,46 olması, yakıt tasarrufu ve güvenli seyahat imkanı sağlayacak.

Tüneller arasında 9 karşılıklı sığınma cebi ve acil geçiş yeri yapılan proje sayesinde yol mesafesi yaklaşık 7 kilometre kısalacak.

Tırmanma ve inişleri kaldırdığı için araç yakıt tasarrufu açısından ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak projeyle yılda yaklaşık 25 milyon, akaryakıt tüketiminde de 17,6 milyon liralık tasarruf edileceği tahmin ediliyor.

7 bin 515 metre tünel kazısı tamamlandı

Kar yağışı, buzlanma ve tipinin yoğun olduğu kesimde karayolu standardı da yükselecek, trafik emniyeti, can ve mal güvenliği sağlanmış olacak.

Alacabel Tüneli'ndeki çalışmalarda bugüne kadar toplamda 7 bin 515 metre tünel kazısı tamamlandı.

Kaynak: AA