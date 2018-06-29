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Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaaddin Çakıcı imzasıyla yapılan açıklamada bazı gazetecilere tehditte bulunulmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaaddin Çakıcı imzasıyla yapılan açıklamada bazı gazetecilere tehditte bulunulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bugün Alaaddin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde, bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-d maddesinde düzenlenen 'örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit', 'halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından re'sen soruşturma açıldığı" bildirildi.

Kaynak: AA

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