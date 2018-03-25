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AKUT, Birleşmiş Milletler sınavını geçti

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Arama-Kurtarma Tavsiye Kurulu Sınavı'nı başarıyla geçerek akreditasyonunu yeniledi.

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AKUT, Birleşmiş Milletler sınavını geçti

AKUT Eskişehir ekibine göre AKUT, 2011'de kabul edildiği BM tarafından kurulan INSARAG'ın, üye ekiplerin operasyonel gücünü kaybetmemesi adına yaptığı sınava, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi'nde hazırlandı.

Hafif, orta ve ağır arama kurtarma olarak üç kategoriden oluşan sınavın orta sınıfına hazırlanan AKUT'un, Bulgaristan'ın Montano kentinde 19 Mart'ta başlayan ve 4 gün süren sınavla, yönetsel beceriler ile enkaza müdahale uygulamaları test edildi.

AKUT, INSARAG farkındalık, kişisel koruyucu ekipmanlar, yapısal-ileri enkaz, tıbbi operasyonlar, tehlikeli maddelerde müdahale, ağır kaldırma, kapalı kısıtlı alanda çalışma ile ip teknikleri ve teknik kurtarma eğitimleri gibi birçok konunun, kar yağışı altında gerçeğini aratmayan senaryolarla işlendiği sınavı başarıyla tamamladı.

AKUT böylece, 5 yıl boyunca BM akreditasyonunu yenilemiş oldu.

Bulgaristan'daki sınava katılan AKUT ekibinde, Eskişehir'den 7 gönüllünün yer aldığı da belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sınav, BM, akut
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