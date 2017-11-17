  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Aktif sigortalı sayısı 21 milyon 776 bine ulaştı'

'Aktif sigortalı sayısı 21 milyon 776 bine ulaştı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sosyal güvenlik sistemindeki son tabloyu açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sosyal güvenlik sistemindeki son tabloyu açıkladı.

"Sigortalı çalışanların sayısı 22 milyona yaklaştı. Emekliler ise 11 milyon civarında." dedi.

SGK tartışmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na rakamlar üzerinden yanıt verdi.

Sarıeroğlu, "Prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2002’de % 61 iken bugün % 73’e yükselmiştir." diye konuştu.

İnşaatlardaki ölümlü iş kazalarında azalma olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu, "İnşaat alanındaki 100 binde ölümlü iş kazası % 41 oranında azalarak 2002’de 100 binde 44,7 iken, 2016 yılında 100 binde 26,3 olmuştur." dedi.

Jülide Sarıeroğlu, istihdamda umut verici bir tablo çizdi. Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye'de iş gücüne katılımın yüksek seviyede olduğunu vurguladı. 

Ülkemizin, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler arasında istihdam oranını en fazla arttıran dördüncü ülke konumunda olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Türkiye 2007-2016 yılları arasında kadın işgücüne katılma oranını en fazla arttıran ikinci ülkedir." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğl, sgk
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