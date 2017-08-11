  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Aktaş Barajı'nda sona doğru

İzmir'in Ödemiş ilçesi Kayaköy beldesinde inşa edilen Aktaş Barajı'nın yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

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Aktaş Barajında sona doğru

Ödemiş ilçesi Kayaköy beldesinde inşa edilen Aktaş Barajı'nın yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en verimli ovalarından İzmir Küçük Menderes Ovası'na hizmet verecek Aktaş Barajı projesinde sona gelindi.

Bölgede 15 bin 800 dekar araziyi sulayacak barajın gövde dolgusu tamamlandı, inşaatın yüzde 95'i tamamlandı.

- Temelden yüksekliği 105 metre

Aktaş Çayı üzerine inşa edilen barajın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde planlandı ve 4,79 milyon metreküplük dolgu yapıldı.

Temelden yüksekliği 105 metre olan barajın vana odası rölakasyon yolu tamamlandıktan sonra su tutulacak.

Toplam 44,38 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olacak Aktaş Barajı, Ödemiş ilçesine bağlı İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy köyleri ile Kayaköy beldesindeki tarım arazilerine can suyu sağlayacak.

Arazi verimini yüzde 40-65 yükseltecek proje tamamlandığında ülke ekonomisine yaklaşık 12 milyon liralık katkı sağlaması ve bin 350 kişiye istihdam olanağı yaratması hedefleniyor.

Etiketler: izmir, Ödemiş, aktaş barajı
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