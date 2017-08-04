  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Akseki'de trafik kazası: 7 yaralı

Akseki-Seydişehir karayolu Antalya il sınırında meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Aksekide trafik kazası: 7 yaralı

Seydişehir'den Akseki istikametine seyreden Sezgin Koçak (41) idaresindeki 07 EIE 44 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Kerim Yalçın (53) yönetimindeki 07 NOE 11 plakalı kamyonet, Akseki-Seydişehir karayolu Antalya il sınırında çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü, aynı araçta bulunan Hamit Ergin (45) ile hafif ticari araç sürücüsü ve aynı araçtaki Nimet (39), Mustafa (36), Efe Kaan (12) ile Vildan Koçak (16) yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Efe Kaan, Nimet, Sezgin ile Vildan Koçak, Konya'ya sevk edildi. Vildan Koçak'ın hava ambulansıyla nakledildiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: Akseki-Seydişehir karayolu, kaza
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