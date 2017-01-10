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Akseki-Seydişehir Karayolu ulaşıma kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu, Alacabel mevkisindeki kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Akseki-Seydişehir Karayolu ulaşıma kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nda, Alacabel mevkisindeki kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir Karayolu'nun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düştü. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermiyor ve sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Karayollarının Akseki ve Alacabel ekipleri de çok sayıda kar temizleme aracı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Akseki'de okullar tatil

Bu arada, Akseki'de yarın anasınıfı ile ilk ve ortaokullar tatil edildi. 

Etiketler: akseki, antalya, seydişehir yolu
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