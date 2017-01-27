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Akseki-Seydişehir karayolu ulaşıma açıldı

Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde, tır ve çekiciler hariç ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

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Akseki-Seydişehir karayolu ulaşıma açıldı

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde, tır ve çekiciler hariç ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra trafiğe kapanan Akseki-Seydişehir karayolunun Alacabel mevkisinde, karayolları ekipleri yoğun çalışma sürdürdü. Çalışmalar sonunda yol yeniden ulaşıma açıldı. Tır, çekici ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin verilmeyen yolun ulaşıma açık kalması için ekipler bölgede çalışmalara devam ediyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşmüş ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kalmıştı. Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sürücüleri yakınlardaki dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Etiketler: Akseki-Seydişehir karayolu, kar, Tipi, buzlanma, Kar yağışı
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