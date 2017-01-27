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Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisi, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı.

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Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düştü. Buzlanma nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların yola devam etmesine izin vermedi. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Karayolları Alacabel ekibi, yolun trafiğe açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler: akseki, seydişehir, trafiğe kapandı
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