Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisi, kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı.
Bölgede etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Buzlanma bulunan yolda çok sayıda aracın kaldığı öğrenildi.
Trafiğe kapanan Alacabel mevkisinde ekipler, yolda kalan araçları kurtarma çalışması başlattı.
Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermedi. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi. Alacabel mevkisinde kar kalınlığının 70 santimetre olduğu bildirildi.