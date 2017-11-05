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Akseki-Seydişehir karayolu 'kar' nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Akseki-Seydişehir karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların yola devam etmesine izin vermedi. Sürücüler, Cevizli-Beyşehir yoluna veya dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Karayolları ekiplerinin, yolun trafiğe açılması için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Kar yağışı, antalya, Akseki-Seydişehir karayolu
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