Aksaray'da zehir tacirlerine operasyonu

Aksaray'da kullandığı tırın dorsesinde 150 kilogram esrar ele geçirilen sürücü, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İ.A'nın (42) kullandığı tırı kent girişinde takibe alan ekipler, Aksaray-Adana karayolunda planlanan yere gelindiğinde operasyon için harekete geçti.
Sürücünün kaçma ihtimaline karşı uyarı ateşi açan ekipler, tırı durdurdu. Tırın dorsesinde narkotik köpek "Manas" ile yapılan aramada, 150 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.