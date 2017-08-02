  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Aksaray'da zehir tacirlerine operasyon

Aksaray'da zehir tacirlerine operasyon

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 10 kişi yakalandı.

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Aksarayda zehir tacirlerine operasyon

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştığı bir grubu takibe aldı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 150 polisle 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Evlerde yapılan aramada, 1 kilo 560 gram esrar, 12 gram bonzai, 145 adet uyuşturucu hap, 3 gram eroin, 2 adet hassas terazi ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Etiketler: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu, Aksaray
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