  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Aksaray'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da, iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Aksarayda trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da, iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kemal Arıbaş (80) yönetimindeki 06 VOH 52 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 7. kilometresinde, Müjde Kavaklı'nın (29) kullandığı 58 BR 717 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobillerde bulunan Bergüzar Arıbaş (80), Hatice Altıntaş (83) ile Durna (54) ve Mahmut Kavaklı (56) yaralandı.

Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Kemal Arıbaş ve Hatice Altıntaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler: Aksaray, trafik Kazası
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