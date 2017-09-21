  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Aksaray'da trafik kazaları; 2 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Aksarayda trafik kazaları; 2 ölü, 2 yaralı

Zeki E. (25) idaresindeki 68 KD 658 plakalı otomobil, Ziraat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencileri İsa Erol (8) ve Alperen Döşlü'ye (8) çarptı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrencilerden Döşlü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Diğer kazada ise Ali Bal'ın (27) kullandığı 68 DN 472 plakalı kamyon, Mehmet Ali Canlı (59) yönetimindeki 42 CEP 01 plakalı tır ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mehmet Altınsoy Caddesi'nde çarpıştı. Kazada kamyon sürücü Bal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan tır sürücüsü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Etiketler: trafik kazaları, Aksaray
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