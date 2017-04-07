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Aksaray'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

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Aksarayda terör operasyonu: 6 gözaltı

Aksaray'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları öne sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Alayhanı köyünde yapılan operasyonda, A.T, Ç.B, M.A, B.E, İ.D. ve İ.E. gözaltına alındı.

Yurt dışında bulunan 4 kişi için Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama kararı çıkartıldığı öğrenilirken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 56 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Etiketler: Aksaray, terör, sosyal medya
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