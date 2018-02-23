Aksaray'da suç örgütü operasyonu

Aksaray'da suç örgütüne yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Yaşar K. ve örgüt üyelerinin birçok kişinin mağduriyetine sebep olduğunu tespit etti.

Delillerin toplanmasının ardından kent merkezi ile merkeze bağlı Borucu, Hırkatol, İsmailağatolu, Altınkaya, Sevinçli, Gökkaya, Bozkır köyleri ve Ortaköy ilçesindeki 28 adrese 197 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "parada sahtecilik", "nitelikli yağma", "uyuşturucu ticareti", "iş yeri sahiplerinden silah zoruyla haraç alma", "resmi belgede sahtecilik", "gümrük kaçağı araç bulundurmak ve kullanmak" ve "tehdit" suçlarını organize şekilde işledikleri iddiasıyla örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Yaşar K'nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Örgüt üyelerinin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 16 av tüfeği ve 545 fişek, 8 ruhsatsız tabanca ve 36 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 440 lira, sahte olduğu belirlenen 5 bin 740 lira ve bin avroluk banknot, 113 gram esrar, 3 çek-senet, 3 bıçak, 4 pala ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA