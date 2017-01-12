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Buradasınız : » » Aksaray'da narkotik ekipleri iş başında

Aksaray'da narkotik ekipleri iş başında

Aksaray2da bir uzman çavuşun kullandığı otomobilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aksarayda narkotik ekipleri iş başında

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında D.Ö'nün (27) kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Manas" ile yapılan aramalarda, bagaj ve arka koltukta poşetler içerisine gizlenmiş 150 kilogram kubar, 30 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Hakkari'de piyade uzman çavuş olduğu öğrenilen araç sürücüsü D.Ö'nün üzerinde yapılan aramalarda ise 2 kuru tabanca ve sahte kimlik bulundu.

Sürücü D.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Etiketler: Aksaray, narkotik, uyuşturucuyla mücadele şubesi
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