  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Aksaray'da kaçak cep telefonu operasyonu

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Aksarayda kaçak cep telefonu operasyonu

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 500 kaçak cep telefonu bulundu.

Niğde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine A.B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın Aksaray sınırlarına girmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.

Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 500 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Etiketler: Aksaray, kaçak cep telefonu operasyonu
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