  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Aksarayda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Ahmet Recai Diyap (64) idaresindeki B DT 8790 yabancı plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 21. kilometresinde Bayram Ali Turgut (80) yönetimindeki 68 BR 020 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Turgut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Diyap ile eşi Gülyan Diyap (60) yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Turgut'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: Aksaray, trafik Kazası
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