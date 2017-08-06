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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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Aksarayda iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Servet Ergün (73) yönetimindeki 50 ES 654 plakalı otomobil, Aksaray Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Rıdvan Ok yönetimindeki 68 KD 968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ergün ile otomobillerde bulunan Yunus Emre Doğan (8), Hüzeyfe Asal (55), Naciye Ok (47), Ayşe Güler ve Sonay (31), Birgül (61), Defne Ergün (2) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler: Aksaray, trafik Kazası
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