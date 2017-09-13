Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli mesleklerden 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenildi.

Zanlılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişi aranıyor.