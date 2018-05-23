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Aksaray’da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Aksaray’da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Aksarayda drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 20 kişi hakkında işlem yapan ekipler, aramalarda 12,68 gram eroin, 2,5 gram metafetamin, 1022 uyuşturucu hap, 200 gram uyuşturucu skunk maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 fişek, bir ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 35 fişek ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliye yönelik "drone" destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan birinin üniversitede öğretim görevlisi olduğu ortaya çıktı. 

Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bir ruhsatsız av tüfeği ve 35 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

Kaynak: AA 

Etiketler: uyuşturucu, operasyon, drone, Aksaray
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