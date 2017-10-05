Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 18 gözaltı

Aksaray merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 18 öğretmen gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaray ve Ankara'da daha önce meslekten ihraç edilen 21 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. AA