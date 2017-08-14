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Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 tutuklama

Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonunda aralarında örgütün sözde yeni il yapılanması imamı olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu zanlılardan 13'ü tutuklandı.

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Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 tutuklama

Aksaray merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, aralarında örgütün sözde yeni il yapılanması imamı olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları ve "güvenli ev" diye tabir ettikleri "gaybubet" evlerinde kaldıkları öne sürülen 7 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında örgütün sözde yeni il yapılanması imamı olduğu öne sürülen A.Y'nin de bulunduğu zanlılardan 13'ü tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Temmuz'da, Aksaray, Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: Aksaray, FETÖ/PDY operasyonu, Terörle Mücadele, fetö/pdy soruşturması
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