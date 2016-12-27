Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.525
    Euro: 3.686
  • BIST: 76699.41
    Altın: 128.775

Kapat
Buradasınız : » » Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Aksaray merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 10 emniyet görevlisi ile 1 öğretmen gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Aksaray merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 10 emniyet görevlisi ile 1 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli, Muş, Şırnak, Mardin, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3'ü rütbeli, 7'si polis memuru olmak üzere 10 emniyet mensubu ile 1 öğretmen gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Adresinde bulunmayan 1 polis memurunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA

Etiketler: Aksaray merkezli FETÖ, PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER