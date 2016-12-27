Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Aksaray merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 10 emniyet görevlisi ile 1 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli, Muş, Şırnak, Mardin, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3'ü rütbeli, 7'si polis memuru olmak üzere 10 emniyet mensubu ile 1 öğretmen gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Adresinde bulunmayan 1 polis memurunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA