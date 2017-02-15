Aksaray FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Aksaray merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen emekli olan ve meslekten ihraç edilen emniyet mensubu, üsteğmen, bankacı ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Şubat'ta Aksaray, Erzurum, Kırklareli, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.