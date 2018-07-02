Akrobasinin Türk kadın pilotu hayalini gerçekleştirecek

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan gökyüzü aşığı 27 yaşındaki Semin Öztürk, çocukluğundan beri düşlediği "Türkiye'yi yurt dışında temsil etme" hayalini 14-15 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek Aeromania Havacılık Festivali'nde gerçekleştirecek.

Eskişehir Sivrihisar’da Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri’nin kurucularından akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı Semin Öztürk'ün uçma serüveni, 9 yaşında başladı. Babasıyla ilk akrobasi gösterisini 12 yaşında gerçekleştiren genç kadın pilot, seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'ndeki hava gösterilerinde yaptı.

Öztürk adını, yurt içinde 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağıyla yaptığı 12 gösteriyle duyurdu.

Eskişehir'de yaptığı son gösterisinin ardından Öztürk, "Türkiye'yi yurt dışında temsil etme" hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere, ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar tarafından, 14-15 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek ve birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katılacağı Aeromania Havacılık Festivali'ne uğurlandı.

"Yurt dışında uçacağım için heyecanlı ve mutluyum"

Öztürk, çocukluğundan beri yurt dışında uçma hayali kurduğunu söyledi. Kendisine her zaman hedeflerinin sorulduğunu belirten Öztürk, "Her zaman yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırma hedefimin olduğunu söylüyordum. Bu fırsatı yakaladığım için heyecanlıyım ve mutluyum. Romanya'da bulunan Tuzla Uluslararası Havalimanı'na gideceğiz. Aeromania Air Show'a katılacağım. 14 Temmuz'da air şov, 15 Temmuz'da da flying gösterileri yapılacak. Bu etkinlikte iki uçuş gerçekleştireceğim. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve heyecanla gitmeyi bekliyorum. Romanya'ya gitmeden önce Eskişehir'de son uçuşumu gerçekleştirdim" dedi.

Öztürk, uçağının Romanya'ya karayoluyla götürüleceğini belirtti.

"Uçağım kanatları gövdeden ayrılarak kamyona yüklenecek. Akrobasi uçaklarıyla uzun mesafe uçuşu yapamadığımızdan uçağım Romanya'ya karayoluyla gidecek."

Yolculuk sponsorluğunu Türk Hava Yolları'nın (THY) yaptığını aktaran Öztürk, THY yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA