AKOM, İstanbullular için WhatsApp ihbar hattı kurdu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık (0 552 153 00 34) WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatlarda bulunabilecekleri belirtildi.

Kış koşulları süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler ve metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukların bu ihbar hattı üzerinden bildirilebileceği vurgulanan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarının dışında olan olumsuzluklarla ilgili ilçe belediye başkanlıklarının kriz merkezlerine iletilerek çözüm üretilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak."

Açıklamada, WhatsApp ihbar hattının kış koşulları bittikten sonra da Beyaz Masa ekipleri tarafından 7 gün 24 saat takip edilerek İstanbul halkına hizmet vereceği bildirildi.

"Kar kalınlığı bazı yerlerde 40 santimetreye ulaşacak"

İstanbul başta olmak üzere yurdun Balkanlar üzerinden gelen Sibirya kökenli yağışlı havanın etkisi altına girdiğine vurgu yapılan açıklamada, İstanbul’da yarın önce kuvvetli lodosla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yarın akşam saatlerine kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıklarda 8 ila 15 derece birden ani düşüşlerle kuvvetli ve yoğun kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği vurgulanarak, "Cuma günü kuvvetli yağmur nedeniyle su baskınları ve göllenmeler yaşanabilir. Kuvvetli ve yoğun kar yağışının cuma akşam ile pazar sabah saatleri arasında kuvvetli fırtına ile birlikte tipiye döneceği tahmin ediliyor.

Kar kalınlığının İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerde 5-8 santimetre, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 7-12 santimetre, TEM’in kuzeyinde 10-30 santimetre, Çatalca, Binkılıç bölgelerinde 40 santimetre ve üzeri aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırarak kuvvetli ve tam fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kritik noktalarda tedbirlerini aldığı kaydedildi. AA